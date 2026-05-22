Tunisie: Les revenus des sociétés cotées ont progressé de 4 %

Les indicateurs d'activité des sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) affichent une hausse de 4 % de leurs revenus globaux au cours du premier trimestre de l'année 2026 par rapport à la même période en 2025.

Ces revenus se sont établis à 6,4 milliards de dinars, contre 6,2 milliards de dinars, selon un rapport sur « l'évolution des indicateurs et des revenus des sociétés cotées ».

D'après ce document, 75 % des entreprises ayant publié leurs indicateurs d'activité pour le premier trimestre 2026 -- soit 53 compagnies sur les 71 sociétés cotées -- ont amélioré leurs revenus en comparaison avec la même période de l'année 2025.

Les 20 sociétés qui composent l'indice Tunindex 20 ont capté à elles seules 4 milliards de dinars, représentant ainsi 63 % des revenus globaux, ce qui marque une progression de 3,5 % par rapport à la même période de l'année écoulée.

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Sur le plan sectoriel, le secteur financier, et en particulier les 12 banques cotées, a réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) cumulé de 1 876 millions de dinars à fin mars 2026, soit une hausse de 6,8 %.

Pour leur part, les revenus nets globaux des 7 sociétés de leasing cotées ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 148 millions de dinars.

Le secteur des assurances affiche également une belle dynamique : les primes nettes globales des 7 compagnies cotées ont grimpé à 614 millions de dinars, contre 567 millions de dinars, enregistrant ainsi une hausse significative de 8,3 %.

Globalement, les revenus du secteur financier dans son ensemble se sont améliorés de 7,1 % au premier trimestre 2026 par rapport à 2025.

Biens de consommation et services

Dans le secteur des biens de consommation, les revenus globaux des trois grands groupes de l'agro-alimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie - SFBT) ont progressé de 1,9 % pour s'établir à 1 527 millions de dinars.

De leur côté, les 4 concessionnaires automobiles cotés (à l'exclusion d'UADH) ont vu leurs revenus globaux augmenter de 4,5 %, atteignant 284 millions de dinars durant ce premier trimestre 2026.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d'affaires cumulé des deux grandes enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin Général) a enregistré une hausse notable de 6 % pour atteindre 486 millions de dinars.

Bilan global des secteurs

D'une manière générale, sur les neuf secteurs représentés, six ont vu leurs revenus progresser. Le secteur des Télécommunications a enregistré la plus forte croissance avec un bond de 11,3 %, suivi par celui des institutions financières (+7,1 %). À l'inverse, le secteur des matériaux de base a accusé le repli le plus important, chutant de 23,6 %.