Tunisie: Flottille pour Gaza - L'Italie réclame des sanctions européennes contre Ben Gvir

L'Italie a réclamé ce jeudi 21 mai à l'Union européenne de sanctionner le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Cette demande intervient après la diffusion par ce dernier d'une vidéo montrant des militants de la « Flottille de la liberté » -- interceptée par les forces d'occupation en mer alors qu'elle faisait route vers la bande de Gaza -- menottés et agenouillés lors de leur détention.

Sur la plateforme X, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré avoir demandé des sanctions contre Ben Gvir « en raison des actes inacceptables commis contre la flottille humanitaire, notamment la détention des militants dans les eaux internationales, ainsi que les harcèlements et les humiliations qu'ils ont subis, en violation flagrante des droits de l'homme les plus élémentaires ».

La vidéo partagée par Itamar Ben Gvir montre plusieurs activistes agenouillés, les mains menottées dans le dos et la tête baissée vers le sol, des images qui ont suscité une vive condamnation à l'échelle internationale.

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Le ministre a publié ce clip sur X accompagné de la légende « Bienvenue en Israël ». La séquence montre des dizaines de militants à bord d'un navire militaire, puis à l'intérieur d'un centre de détention où l'on voit Ben Gvir, debout face à l'un d'eux, agitant le drapeau de l'entité sioniste et scandant « Vive Israël ».