Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex progresse de 14,25 % au premier trimestre 2026

L'indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une hausse de 14,25 % à la fin du premier trimestre de l'année 2026, contre une progression de 10,25 % sur la même période en 2025, selon les données publiées sur le site de la Bourse de Tunis.

De son côté, l'indice Tunindex 20 a progressé de 14,05 % durant cette même période, contre 11,72 % à fin mars 2025.

Par ailleurs, 11 des 12 indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont affiché une performance positive à la clôture du premier trimestre 2026.

La meilleure performance revient à l'indice « Services aux consommateurs » avec un bond de 20,98 %, suivi de l'indice « Agro-alimentaire et Boissons » qui progresse de 19,34 %.

En contrepartie, seul l'indice du secteur « Produits ménagers et de soin personnel » a enregistré une performance négative, accusant un repli de 1,92 %.