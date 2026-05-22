Sénégal: 'Wade, l'homme du siècle' du Dr. Cheikh Omar Diallo - Un livre entre récit politique et tragédie du pouvoir

Le Dr Cheikh Omar Diallo signe avec « Wade, l'homme du siècle » un ouvrage consacré à l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, figure majeure de la vie politique africaine contemporaine. À travers 225 pages, l'auteur retrace le parcours d'un homme qu'il décrit comme ayant « traversé, déplacé et dépassé l'Histoire ».

L'ouvrage revient sur plus d'un demi-siècle de combat politique. Opposant historique au parti unique pendant vingt-six ans, Me Abdoulaye Wade y apparaît comme celui qui a réussi « l'impossible » en accédant au pouvoir par les urnes en 2000 et en ouvrant l'ère des alternances démocratiques au Sénégal.

« Wade est entré vivant dans la légende », écrit notamment le journaliste-communicant et fondateur-directeur général de la prestigieuse école d'art oratoire. Selon lui, le Pape du Sopi ne fut jamais seulement un président. « Il fut une singularité politique. Un esprit libre, imprévisible, dont les initiatives débordaient souvent les cadres établis et les frontières », a encore écrit l'auteur.

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Mais le livre, qui sera présenté officiellement le samedi 23 mai à la Librairie aux 4 Vents, dépasse le simple portrait élogieux. Le sommaire laisse entrevoir un récit plus complexe, parfois critique, où se mêlent pouvoir, fidélités, ruptures et solitude politique. Des chapitres comme « La loi des héritiers » ou « La fin des fidélités », « Le détail de taille qui freina Karim » ou encore « La nuit où Dakar brûlait » replongent le lecteur dans les grandes séquences qui ont marqué les dernières années du régime libéral.

Le Dr Diallo décrit également une figure politique aux allures tragiques. Dans une métaphore inspirée de la mythologie grecque, il compare Wade à Chronos, le dieu du temps qui « dévorait ses enfants ». Plusieurs de ses anciens compagnons politiques - Idrissa Seck, Karim Wade, Ousmane Ngom ou encore Souleymane Ndéné Ndiaye - sont présentés comme des héritiers progressivement écartés par le système Wade, jusqu'à l'émergence de Macky Sall, décrit comme celui qui finira par le vaincre politiquement.

« Wade a régné par les urnes et a péri par les urnes », résume l'auteur, soulignant ainsi la dimension démocratique d'un destin politique exceptionnel.

À travers anecdotes, confidences et analyses, « Wade, l'homme du siècle » tente ainsi de décrypter les coulisses du pouvoir et la trajectoire d'un homme dont l'influence dépasse, selon l'auteur, les frontières du Sénégal.