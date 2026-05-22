Sénégal: Tourisme - Des concertations en cours pour le cadrage du projet Quantum Delta du Saloum

Élaborer documents de développement des communes de Toubacouta et de Popenguine-Ndayane, c'est le but de l'atelier de cadrage sur les projets d'étude, de promotion et de développement du Delta du Saloum par le groupe Quantum. Ces travaux se déroulent à Dakar du 21 au 22 mai 2026 et réunissent toutes les parties prenantes de ce projet.

Le Sénégal entend structurer un corridor touristique cohérent et différencié, allant de Popenguine-Ndayane jusqu'au Delta du Saloum en passant par Pointe-Sarène. Chacun de ces pôles doit, selon la vision du gouvernement, répondre aux standards actuels d'attractivité internationale, tout en valorisant les spécificités naturelles, culturelles, environnementales et économiques qui leur sont propres.

« Les zones du Delta du Saloum et de Popenguine-Ndayane disposent d'atouts exceptionnels. Le Delta du Saloum, avec sa biodiversité remarquable, ses bolongs, ses îles, ses traditions culturelles et son potentiel écotouristique, représente un patrimoine d'une richesse inestimable », a indiqué Babacar Ba, le représentant du ministre du Tourisme lors de cet atelier.

Quant à Popenguine-Ndayane, poursuit-il, elle incarne un espace à fort potentiel balnéaire, écologique et spirituel, renforcé aujourd'hui par les nouvelles dynamiques d'investissement et d'infrastructures dans la zone côtière avec l'érection du port de Popenguine-Ndayane.

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« Toutefois, ces potentialités doivent être accompagnées par une planification rigoureuse, une vision cohérente et des outils stratégiques adaptés afin de garantir un développement harmonieux, durable et bénéfique aux populations locales. C'est tout le sens de cet atelier de cadrage », a-t-il expliqué.

Il convient de noter que le projet vise à développer un programme pour planifier les stratégies, les actions, le financement et la mise en œuvre des investissements publics, privés et mixtes dans le Delta du Saloum et la commune de Popenguine-Ndayane au cours des vingt prochaines années.