Mali: Le village de Guirowel déserté par ses habitants après une bavure de l'armée

Au Mali, le village de Guirowel a été déserté par ses habitants. Comme l'a révélé RFI dimanche 17 mai, une patrouille de l'armée malienne s'était rendue dans ce village de la commune de Kounari, près de Mopti, dans le centre du pays. Selon les sources locales jointes par RFI, leur arrivée avait suscité un mouvement de panique chez certains habitants qui ont tenté de s'enfuir. Les militaires ont alors ouvert le feu.

Bilan : sept personnes sans armes ont été tuées et un habitant a été arrêté. La rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI basée à Dakar a pu joindre un habitant de ce village de Guirowel. Il raconte l'horreur de la scène et comment les habitants ont préféré quitter le village.

« Quand les militaires sont arrivés dimanche, ils ont tué sept personnes. Ils sont arrivés avant 6 heures du matin, par le côté ouest du village, en empruntant la route entre Guirowel et Karbaye. Ils ont tiré sur tous ceux qui, pris de panique, ont tenté de fuir. Six personnes ont été tuées sur le champ. Un autre, un vieillard, a été tué dans sa maison. Ils ont reçu des balles au cou, en plein visage ou dans le ventre. Les soldats ont arrêté un jeune à l'entrée du village. Il revenait de sa ferme. Depuis, nous sommes sans nouvelles », témoigne cet homme.

« Depuis 2020, au moins 31 habitants de Guirowel ont été tués ou sont portés disparus après des passages de l'armée dans le village, ajoute-t-il. Par peur, par crainte d'un retour de l'armée, tous les habitants de Guirowel ont quitté le village. Certains sont partis vers Fatoma et Manako, d'autres ont même traversé le fleuve vers d'autres localités. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à Guirowel. »

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