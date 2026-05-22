Congo-Kinshasa: L'émoi est grand après la mort d'Yves Sakila, un ressortissant congolais en Irlande

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montrant un Congolais d'une trentaine d'années maintenu violemment au sol par plusieurs agents de sécurité privée fait polémique.

On y voit des hommes lui plaquer le visage au sol et exercer une pression forte sur son cou. La victime est un informaticien né en RDC, Yves Sakila. Il succombe à l'hôpital Mater de Dublin quelques heures plus tard. Depuis cet événement survenu le 15 mai 2026, le scandale a pris de l'ampleur et une manifestation s'est organisée le jeudi 21 mai pour réclamer justice.

Des centaines de personnes se sont réunies près du Parlement à Dublin pour clamer leur colère et leur dégoût à la suite de la mort d'Yves Sakila. Sur les pancartes brandies par les manifestants, il y a des messages forts : « Justice pour Yves Sakila » mais encore « Ce qui blesse mon frère me blesse aussi ». La mort de l'homme de 35 ans a ému toute l'Irlande. Le Premier ministre, Micheál Martin, s'est exprimé et a demandé une enquête approfondie. Tout comme la leader du parti social-démocrate et députée, Holly Cairns.

« Nous ne nous arrêterons pas avant que justice soit rendue »

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Autre témoignage, celui de la première femme noire élue en Irlande, la conseillère Yemi Adenuga : « Nous ne nous arrêterons pas avant que justice soit rendue. Quand des discours politiques sont hostiles aux migrants et aux demandeurs d'asile, quand la peur et le rejet sont des arguments politiques, alors il y a des conséquences. Yves Sakila en est une », s'émeut-elle en conférence de presse.

Le ministère congolais des Affaires étrangères a, de son côté, publié un communiqué sur, « l'homicide » d'Yves Sakila et déclare avoir entamé toutes les démarches pour établir les circonstances exactes du décès et assuré le déroulement d'une enquête indépendante.