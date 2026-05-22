Sénégal: Cfee blanc national - Le gouvernement se félicite d'un test concluant

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, ce jeudi, que les objectifs du Cfee blanc national ont été atteints, à l'issue d'un exercice-test organisé dans le cadre de la préparation de l'examen officiel prévu en juin prochain.

Dans un communiqué, le département dirigé par le ministre Moustapha Guirassy indique que cet essai grandeur nature a permis de tester le dispositif de « gestion du Cfee dans le centre », prévu pour 2026, tout en vérifiant le bon déroulement des opérations ainsi que la publication des résultats dans les délais.

Selon le texte, l'exercice visait également à détecter en amont d'éventuels dysfonctionnements susceptibles d'impacter négativement l'organisation de l'examen. Le ministère reconnaît avoir relevé des non-conformités dans certains centres, précisant toutefois que celles-ci seront corrigées avant la tenue des épreuves officielles.

« C'était là le but de l'exercice », souligne le communiqué, qui insiste sur la vocation corrective et préventive de cette phase de test.

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Le ministère a, par ailleurs, salué l'implication des différents acteurs ayant pris part à l'organisation de cet examen blanc, notamment les services déconcentrés. Il a également adressé ses encouragements aux candidats au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee).