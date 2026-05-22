Centrafrique: Le président Faustin-Archange Touadéra nomme un nouveau gouvernement

Bien que la proclamation des résultats définitifs du second tour des élections législatives n'ait toujours pas eu lieu en Centrafrique, le chef de l'État a annoncé la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale, jeudi 21 mai. Forte de 29 membres, elle ne compte que 10 nouveaux ministres.

En Centrafrique, un mois après son investiture pour un troisième mandat, le président Faustin-Archange Touadéra a nommé un nouveau gouvernement, a indiqué la présidence centrafricaine jeudi 21 mai. Chef de l'État depuis 2016, celui-ci a été réélu en décembre avec 77,90% des voix lors d'un scrutin contesté par l'opposition, notamment par son principal opposant, Anicet-Georges Dologuélé, qui a dénoncé une « fraude massive ».

Le Premier ministre Félix Moloua, en poste depuis 2022, avait présenté sa démission le 13 mai, avant d'être finalement reconduit dans ses fonctions deux jours plus tard par le chef de l'État. Seuls 10 nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement composé de 29 membres, selon un communiqué publié par la présidence centrafricaine. Il est dominé par des personnalités proches du Mouvement coeurs unis (MCU), le parti présidentiel. Parmi les nouveaux entrants, Evariste Ngamana devient ministre de la Communication et des Médias. Il avait été porte-parole de Faustin-Archange Touadéra lors des dernières campagnes électorales.

L'opposition dénonce régulièrement la concentration des pouvoirs autour du chef de l'État et réclame un grand dialogue national. La nomination de ce nouveau gouvernement fait suite à l'ouverture de la huitième législature au début du mois de mai, alors même que la proclamation des résultats définitifs du second tour des élections législatives se fait toujours attendre. Seuls 90 députés ont en effet été officiellement installés à l'Assemblée nationale, qui compte 144 sièges. Les 54 restants devraient être occupés une fois que les résultats seront proclamés et, pour certains, à l'issue de scrutins partiels.

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