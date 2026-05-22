Afrique: Des universités africaines unissent leurs forces pour bâtir un espace académique intégré

Réunis à l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour la deuxième Rencontre internationale des universités des Rivières du Sud, recteurs, enseignants-chercheurs, étudiants, partenaires, etc., ont plaidé hier pour une coopération universitaire renforcée entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Cap-Vert.

Dans une atmosphère mêlant réflexion stratégique et ambition panafricaine, la deuxième Rencontre internationale des universités des Rivières du Sud s'est achevée jeudi 21 mai à Ziguinchor sur un appel fort à l'unité académique africaine. Devant un parterre d'universitaires, d'étudiants et de partenaires institutionnels venus de plusieurs pays de la sous-région, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a exhorté les établissements membres à mutualiser leurs ressources afin de renforcer la mobilité universitaire et l'intégration scientifique du continent.

« Les universités des Rivières du Sud doivent devenir des leviers majeurs de transformation économique, sociale et scientifique dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'environnement, la biodiversité, les énergies renouvelables ou encore l'économie maritime », a-t-il ajouté. Le Pr Ngom a également rappelé que le Sénégal s'est engagé, à travers la « Vision Sénégal 2050 et l'Antesri 2050 », dans une dynamique visant à former des ressources humaines de qualité et à faire du pays « un véritable pôle d'excellence académique et scientifique en Afrique ». La voix des étudiants a aussi marqué les débats. Représentant les apprenants des universités partenaires, Malado Diallo a insisté sur la nécessité de renforcer les programmes de mobilité et de soutenir davantage l'innovation estudiantine. Elle a précisé que, malgré des conditions d'études parfois difficiles, les étudiants des territoires du Sud continuent « d'innover, d'entreprendre et de produire du savoir, convaincus qu'aucune université ne peut aujourd'hui faire face seule aux défis liés au climat, à l'emploi ou à l'innovation ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Même volonté de convergence du côté des responsables universitaires. Joanita Rodrigues, porte-parole des recteurs des établissements partenaires, par ailleurs rectrice de l'Université Jean Piaget du Cap-Vert, a qualifié cette rencontre de « stratégique pour l'avenir de la sous-région ».

Cette universitaire a recommandé la création d'une plateforme commune dédiée aux échanges universitaires, à la formation et à la reconnaissance des diplômes afin de rapprocher davantage les peuples et les systèmes d'enseignement supérieur. Hôte de cette rencontre de haut niveau, le Pr Alassane Diedhiou a, pour sa part, trouvé ce « moment historique » et profondément symbolique pour l'Université Assane Seck de Ziguinchor. « Cette conférence traduit une volonté partagée de consolider les liens entre universités africaines et de construire des réponses communes aux défis de la formation, de la transformation numérique et de l'employabilité des diplômés », a poursuivi le président des universités.

Durant deux jours, les participants ont échangé autour de la mobilité interuniversitaire régionale et interafricaine, des programmes d'échanges comme Erasmus+ et des enjeux liés à la pédagogie inclusive et à l'innovation pédagogique. La rencontre a également permis d'acter la création d'un réseau des étudiants des Rivières du Sud destiné à promouvoir davantage la coopération et les échanges entre les jeunes universitaires de la sous-région.