Sénégal: Pèlerinage de Popenguine - L'Artp renforce son dispositif pour assurer la qualité des télécommunications

À quelques jours du pèlerinage marial de Popenguine prévu du 23 au 25 mai 2026, le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), Dahirou Thiam, a été reçu jeudi par l'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, dans le cadre des préparatifs liés à cet important rendez-vous religieux.

Conduite par le Directeur général de l'Artp, la délégation est venue présenter le dispositif mis en place afin d'assurer la qualité des services de télécommunications avant, pendant et après le pèlerinage.

Selon l'Artp, un important mécanisme de veille et de contrôle des réseaux mobiles sera déployé durant toute la période de l'événement. L'objectif est de garantir une meilleure qualité de service aux milliers de pèlerins attendus à Popenguine ainsi que sur les principaux axes routiers menant vers cette localité du département de Mbour.

À cette occasion, Dahirou Thiam a assuré que des équipes de contrôle seront mobilisées sur le terrain pour évaluer la qualité des services fournis par les opérateurs de télécommunications dans plusieurs zones stratégiques.

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Le Directeur général de l'Artp a également annoncé la mise à disposition du numéro vert 800 800 200, destiné à recueillir les réclamations, observations et ressentis des usagers concernant les services de télécommunications durant le pèlerinage.

Profitant de cette audience, le patron de l'ARTP a sollicité des prières pour le Sénégal, ses autorités et l'ensemble de la population.

De son côté, l'Archevêque de Dakar a salué cette démarche d'accompagnement et d'écoute initiée par l'Artp, tout en exprimant sa satisfaction quant à l'implication de l'institution dans l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine.