Sénégal: Amadou Ba - «J'ai rappelé au président que moi-même, en tant que ministre des Finances, je suis resté six ans sans recevoir un seul franc du FMI»

L'ancien Premier ministre Amadou Ba a déclaré, jeudi, avoir rappelé au président de la République qu'en sa qualité d'ancien ministre des Finances, il avait dirigé l'économie sénégalaise pendant plusieurs années sans financement du Fonds Monétaire International (FMI).

« J'ai rappelé au président de la République que moi-même, en tant que ministre des Finances, je suis resté six ans sans recevoir un seul franc du FMI. Le Sénégal est resté douze ans sans avoir un programme avec des décaissements », a-t-il affirmé à l'issue d'une audience au Palais entrant dans le cadre du Dialogue national.

Selon Amadou Ba, cette situation n'avait pas empêché le Sénégal de préserver sa crédibilité auprès des partenaires économiques et financiers internationaux.

L'ancien ministre des Finances a toutefois reconnu que le contexte économique actuel diffère de celui de l'époque, estimant nécessaire de parvenir à un compromis avec les partenaires internationaux afin de garantir au pays les ressources indispensables à son financement et à ses investissements.

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Il a également attiré l'attention sur les conséquences des dégradations successives des notations financières du Sénégal, soulignant qu'elles augmentent le coût des emprunts et réduisent les capacités d'investissement de l'État.

Amadou Ba a par ailleurs salué l'initiative du Dialogue national, qu'il considère comme importante pour le Sénégal.