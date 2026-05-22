Zambie: Présidentielle et législatives - Début de campagne sous tension dans le camp présidentiel

À peine lancée, la campagne électorale en vue des scrutins du 13 août prochain en Zambie est déjà marquée par des violences. Mercredi 20 mai, plusieurs incidents ont été signalés lors du dépôt des candidatures pour les élections législatives qui auront lieu ce jour-là, en même temps que l'élection présidentielle. Des candidats indépendants, souvent issus du parti au pouvoir, l'UPND, affirment avoir été agressés ou empêchés de déposer leurs dossiers.

Le cas le plus marquant est celui de Gary Nkombo, ancien ministre et ex-responsable électoral du Parti unifié pour le développement national (UPND). Écarté de la formation au pouvoir, il se présente désormais en indépendant. Selon plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, il aurait été agressé alors qu'il déposait sa candidature. Sur les images, sa femme tente de le protéger face à des hommes masqués, pendant que la police reste en retrait.

Dans une autre circonscription, deux candidats se sont également présentés comme les candidats officiels de l'UPND. L'un d'entre eux, Brian Kakokyanya, est apparu avec sa chemise déchirée après des affrontements entre militants.

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Pour l'activiste Mzeziti Mwanza, ces incidents révèlent les divisions croissantes au sein du parti au pouvoir. « Le parti au pouvoir cherche à empêcher une dispersion des voix », affirme-t-elle, ajoutant que certains militants ont été « encouragés à s'en prendre aux candidats dissidents » afin d'éviter une dispersion des voix avant le scrutin du 13 août. Le président Hakainde Hichilema a condamné les violences et appelé à l'ouverture d'une enquête.

Inquiétudes autour du climat électoral

Le Centre zambien pour le dialogue interpartis (ZCID), une organisation de promotion de la démocratie et des droits civiques, a également exprimé son inquiétude face aux tensions observées lors du dépôt des candidatures.

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 mai, l'organisation estime que ces violences risquent « d'alimenter les tensions politiques, d'affaiblir la confiance du public dans le processus démocratique et de menacer le climat pacifique que la Zambie a longtemps préservé ».

Le ZCID appelle les partis politiques, les candidats et leurs soutiens à faire preuve de retenue et de responsabilité pendant la campagne électorale. L'organisation demande également aux forces de l'ordre d'agir « de manière professionnelle et impartiale », afin de garantir la participation libre et pacifique de tous les candidats au scrutin.