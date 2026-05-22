Libye: Devant la CPI, les avocats de Khalid el-Hishri contestent l'affaire

Troisième et dernier jour d'audience préliminaire jeudi 21 mai dans l'affaire Khalid el-Hishri. Le milicien libyen, ex-chef du quartier des femmes de Mitiga, doit répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour viols, violences sexuelles, persécutions, et torture commis entre 2014 et 2020 en Libye. Pendant trois jours, le procureur a dû convaincre les juges de renvoyer le suspect en procès. C'est la défense qui a pris la parole en dernier.

Les avocats de la défense ont contesté l'affaire aussi bien sur le plan légal que factuel. La Cour n'est pas compétente, ont-ils estimé. Et les crimes décrits par l'accusation ne sont pas des crimes contre l'humanité. L'un de ses avocats, Yasser Hassan, a assuré que le suspect n'avait pas un rôle déterminant à l'époque des faits reprochés.

« Khalid el-Hishri n'a jamais fait partie d'aucune structure de l'appareil sécuritaire libyen. Il n'est pas un membre important d'un quelconque groupe. Et rien ne prouve le contraire, a déclaré l'avocat. Par conséquent, nous ne pouvons considérer les témoignages comme parole d'évangile tant qu'ils ne sont pas contestés ou vérifiés. En effet, certains témoins ont peut-être reçu des promesses d'enrichissement sans contrepartie, comme cela s'est déjà produit devant les tribunaux internationaux. Vous constaterez plus tard que certains témoins à charge contre Khaled Ael-Hishri sont membres de l'État islamique. »

Les juges ont entamé leur délibéré peu après les dernières plaidoiries. Ils ont 60 jours pour décider ou non de mettre en accusation Khalid al-Hishri et le renvoyer en procès.

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