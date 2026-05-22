Tunisie: Textile/Habillement - Plus de 100 rencontres d'affaires tuniso-italiennes à Milan

Dix entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile et de l'habillement ont participé à une série de rencontres professionnelles bilatérales (B2B) ciblant des marques italiennes de renom.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mission économique organisée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), les 19 et 20 mai 2026 à Milan.

Durant ces deux jours, les industriels tunisiens, spécialisés notamment dans le denim, le prêt-à-porter et le textile, ont tenu plus de cent réunions avec près de 40 acteurs économiques italiens.

Ces rencontres ont réuni des responsables d'approvisionnement, des designers et des experts de la mode issus de marques de luxe, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de contrats commerciaux concrets.

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Selon un communiqué publié jeudi par le CEPEX, cette démarche vise à renforcer le positionnement du secteur textile tunisien sur le marché italien, dans un contexte de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales et de recherche croissante de partenaires fiables, compétitifs et réactifs.

L'évolution rapide des tendances de consommation -- marquée par l'essor de la fast fashion, la production de petites et moyennes séries, et l'exigence de réapprovisionnements rapides -- pousse en effet les marques à repenser leurs modèles d'importation.

Grâce à sa compétitivité industrielle, son savoir-faire technique et sa proximité géographique avec l'Europe, la Tunisie s'impose aujourd'hui comme un partenaire stratégique de premier plan.

Ce rapprochement est par ailleurs consolidé par un cadre juridique favorable, notamment avec l'entrée en vigueur, depuis janvier 2025, du règlement d'exécution de l'Union européenne (UE).

Valable jusqu'en 2030, ce texte accorde une plus grande flexibilité aux règles d'origine pour les produits de l'habillement fabriqués en Tunisie et exportés vers l'UE.

Référence mondiale de la mode avec un chiffre d'affaires sectoriel dépassant les 100 milliards d'euros, l'Italie demeure un marché stratégique pour le textile tunisien.

Elle représente le deuxième marché client de la Tunisie pour l'habillement, les exportations tunisiennes vers ce pays ayant atteint près de 1,6 milliard de dinars en 2025.