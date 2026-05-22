Afrique: Tunisie/RD Congo - Une coopération renforcée dans le domaine de la protection de l'enfance

La ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales, chargée des Personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo (RDC), Irène Esambo Diata, a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines sociaux.

C'était lors d'une séance de travail qui l'a réunie, jeudi soir, avec la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, au siège du Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF).

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la RDC en Tunisie, la ministre congolaise a salué l'expérience tunisienne dans le domaine social ainsi que la cohérence de ses politiques publiques.

Elle a souligné l'intérêt de son pays à tirer profit de l'expertise tunisienne, notamment en ce qui concerne l'inclusion économique et sociale des personnes porteuses de handicap, le développement des services numériques destinés à l'enfance, la protection de l'enfance, ainsi que l'intégration des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'accent a également été mis sur l'aménagement des établissements de prise en charge et des centres d'hébergement pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

À cette occasion, la délégation congolaise a pris connaissance des missions du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, de ses institutions sous tutelle ainsi que de ses orientations stratégiques.

Celles-ci portent sur l'élaboration des politiques et la mise en place de programmes, l'encouragement de l'investissement dans les services au profit de la famille, le renforcement des mécanismes d'intégration économique et sociale, le développement de la petite enfance, la prise en charge et la protection des catégories vulnérables, parallèlement au développement des services numériques dédiés aux enfants.