Tunisie: Flambée des prix - Le kilogramme de viande de mouton s'affiche à 70 DT

La Vice-Présidente de l'Organisation Tunisienne de Défense du Consommateur, Thouraya Tebassi, a confirmé ce jeudi 21 mai 2026 qu'une hausse des prix des moutons de sacrifice et de la viande ovine a été enregistrée, soulignant que le prix du kilogramme a atteint 70 dinars dans certains points de vente.

Dans une déclaration à la Radio, Thouraya Tebassi a appelé à la nécessité de renforcer le contrôle économique, notamment face aux craintes d'une nouvelle flambée des prix à quelques jours seulement de l'Aïd Al-Adha.

Elle a ajouté, dans ce même contexte, que le citoyen se plaint des prix excessifs des moutons de l'Aïd, qui oscillent entre 800 dinars et 3000 dinars.

Cette situation, accentuée par la baisse du pouvoir d'achat et l'exploitation de la situation par les intermédiaires malgré les efforts de l'État pour freiner la cherté de la vie, contraint de nombreuses familles à renoncer à l'achat du sacrifice.