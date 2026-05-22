Afrique: Cannes 2026 - 10e édition des « Critics Awards for Arab Center » : Une consécration tunisienne

Lors de la 10ᵉ édition des « Critics Awards for Arab Films », organisée par l'Arab Cinema Center en marge du Festival de Cannes, la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri a vu son film « Promis le ciel », sorti en 2025, rafler le prix de la meilleure interprétation féminine attribué à l'actrice Deborah Christelle Naney. Une consécration de plus pour le cinéma tunisien au marché du film de la 79ᵉ édition.

« Promis le ciel » confirme le parcours singulier d'Erige Sehiri, dont le cinéma explore les questions de migration, d'identité et de coexistence sociale. Sa première fiction traite de la question de la migration, plus que jamais d'actualité. Le film a été présenté dans la section « Un certain regard » à Cannes et a déjà été projeté lors des dernières Journées cinématographiques de Carthage raflant aussi la mention spéciale meilleure actrice, toujours pour Deborah Christelle Naney dans le film « Promised sky ».

Depuis « Sous les figues », présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2022, Erige Sehiri s'impose progressivement comme l'une des voix les plus importantes du cinéma maghrébin actuel. Son approche est unique : elle reste à la frontière du documentaire et de la fiction. « Promis le ciel » était sa première fiction.

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Cette récompense intervient dans une édition dominée par le cinéma palestinien. Le prix du meilleur film est revenu à « Once Upon a Time in Gaza» des frères Tarzan et Arab Nasser, tandis que la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir s'est démarquée pour « Palestine 36». Mais au milieu de ce palmarès engagé, la présence tunisienne a particulièrement dominé le Marché du film.