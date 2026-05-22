Tunisie: Coupe de Tunisie/Demi-finales - Programme et date dévoilés

Le sprint final est lancé pour la Coupe de Tunisie de football (saison 2025-2026). Au terme de quarts de finale intenses conclus ce jeudi après-midi, les quatre derniers prétendants au titre connaissent désormais leur feuille de route.

La Fédération Tunisienne de Football a officialisé le programme des demi-finales, toutes programmées ce dimanche 24 mai 2026 à partir de 14h00.

Entre grands favoris historiques et invités surprises, ces affiches promettent de faire vibrer les stades de Sfax et de la capitale.

Le Programme des demi-finales

CS Sfaxien - ES Zarzis

Stade Taïeb Mhiri (Sfax) à 14h00

JS Omrane - Espérance de Tunis

Stade Chedly Zouiten (Tunis) à 14h00