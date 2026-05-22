Togo: Ca chauffe à la mosquée centrale de Kpalimé

21 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La mosquée centrale de Kpalimé (région des Plateaux, 120km de Lomé)) a été le théâtre de scènes inédites. Un conflit couvant depuis des années entre deux groupes rivaux au sein de la communauté musulmane a dégénéré en altercations physiques, jusqu'à l'agression de l'imam lui-même, Malam Salifou Moussa.

L'Union musulmane du Togo (UMT) a réagi avec fermeté. Malam Salifou Moussa est destitué de ses fonctions d'imam principal et définitivement radié du groupe des imams du Togo. La mosquée centrale est fermée provisoirement.

« Cette décision est irrévocable », a martelé El Hadj Inoussa Bouraima, président de l'UMT.

Au cœur du litige, des divergences profondes sur la gestion de la mosquée et la légitimité de ses responsables. Pour l'UMT, il fallait agir vite, avant que ce conflit dégénère.

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