Afrique: Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 - La jeunesse au coeur d'une stratégie d'attractivité et de rayonnement

Désignée « Capitale du tourisme arabe 2027 », Tunis entend transformer cette distinction en levier stratégique de rayonnement régional et international. À travers une identité visuelle portée par la créativité de la jeunesse tunisienne, les autorités misent sur un modèle touristique moderne, durable et innovant, capable de valoriser le patrimoine, d'attirer les investissements et de renforcer l'attractivité de la destination Tunisie.

« Tunis, Capitale du tourisme arabe » est une distinction a forte porté symbolique et économique. Dans ce cadre, l'annonce des résultats du concours national dédié à la conception du logo et de l'identité visuelle du programme marque une étape clé dans la structuration d'une stratégie globale visant à renforcer l'attractivité du pays et à moderniser son image. Cet événement a été organisé par le ministère du Tourisme et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son objectif est de forger une identité visuelle capable d'incarner une Tunisie contemporaine et innovante.

Cette reconnaissance ouvre des perspectives concrètes en matière de promotion internationale, d'attraction des investissements et de diversification de l'offre touristique. Elle constitue également une opportunité de consolider un modèle de développement fondé sur la montée en gamme, la durabilité et l'innovation. L'ambition serait de faire de Tunis une vitrine régionale intégrant patrimoine, culture, tourisme haut de gamme, digitalisation des services et amélioration des infrastructures, tout en valorisant la richesse naturelle et historique du pays.

Dans son allocution, Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, a mentionné, à l'occasion de l'annonce des résultats finaux du concours de conception du logo et de l'identité visuelle du programme « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 », que cette image est spécialement fondée sur la créativité, le renouveau, la confiance en la jeunesse et l'ambition de renforcer notre rayonnement arabe et international.

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Dans cette dynamique, le choix de Tunis comme Capitale du tourisme arabe pour l'année 2027 ne relève ni du hasard ni d'une simple distinction symbolique. Il s'inscrit au contraire dans un parcours de travail continu et de développement structuré, traduisant une reconnaissance de la place de la Tunisie sur les plans civilisationnel, culturel et touristique, ainsi que de son positionnement comme destination arabe et internationale alliant histoire, modernité et ouverture.

Le ministre a, par ailleurs, ajouté qu'au cours de l'année écoulée, la destination tunisienne a confirmé sa résilience et sa capacité à enregistrer des résultats positifs continus. Cela s'est traduit par une augmentation du nombre de visiteurs, une diversification des marchés émetteurs, une amélioration de l'attractivité des investissements touristiques et un renforcement de l'image de la Tunisie à l'échelle internationale. Par ailleurs, notre pays a consolidé sa position de destination sûre et attractive, offrant à la fois qualité de service, richesse patrimoniale et diversité des expériences.

Dans cette continuité, le programme « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 » ne constitue pas un événement ponctuel, mais un projet national structurant et durable. Il vise à proposer une image moderne et renouvelée de la Tunisie, à valoriser la richesse civilisationnelle, culturelle, architecturale et humaine de sa capitale, et à dynamiser l'ensemble des destinations du pays dans une logique de participation et d'ouverture.

Ainsi conçu, ce programme repose sur une approche participative ambitieuse. Il aspire à faire de la capitale une expérience vivante et intégrée, où se rencontrent histoire et modernité, tourisme et culture, sport et arts, afin de positionner Tunis comme un pôle du tourisme arabe. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que l'image de la Tunisie doit être façonnée par ses propres enfants, et que la jeunesse tunisienne est pleinement capable de transformer sa créativité en force de proposition et de rayonnement.

À cet égard, il convient de rappeler que l'enseignement supérieur tunisien a atteint un niveau avancé de développement, grâce aux compétences scientifiques, aux enseignants et aux expertises académiques de haut niveau dont disposent nos universités. Dans ce contexte, l'État tunisien considère la jeunesse comme sa principale richesse, et l'investissement dans ses compétences comme un investissement direct dans l'avenir.

« Aujourd'hui, en annonçant les résultats finaux, nous ne proclamons pas seulement des lauréats : nous révélons une identité visuelle qui accompagnera la destination tunisienne en 2027. L'adoption du projet lauréat constitue une étape importante, témoignant de la capacité de la jeunesse à innover et à contribuer au développement national.

Dans cette même optique, le ministre du Tourisme réaffirme son engagement à soutenir la jeunesse et à renforcer son implication dans les grands projets nationaux. « 'La Tunisie œuvre aujourd'hui à renforcer sa présence internationale et à promouvoir un modèle touristique moderne, diversifié et durable. Grâce à la volonté de ses citoyens et à la mobilisation de ses institutions, elle fera de 2027 une étape exceptionnelle », a-t-il conclu.