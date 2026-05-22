Tunisie: Le pays mobilise sa jeunesse pour booster son secteur touristique

La Tunisie cherche à consolider ses performances économiques à l'horizon 2027. Dans ce contexte, le programme « Tunis, Capitale du tourisme arabe » se présente comme un projet stratégique visant à renforcer la visibilité internationale du pays. L'annonce des résultats du concours de création du logo et de l'identité visuelle illustre cette orientation, en plaçant la jeunesse et l'innovation au cœur de la dynamique de transformation du secteur.

Dans ce contexte, Salima, étudiante en troisième année de publicité graphique, lauréate du premier prix, a indiqué qu'elle avait participé à ce concours avec sa cousine. Elles sont toutes les deux en troisième année et terminent leur licence cette année. «Nous avons tenté de participer à ce concours, qui représente pour nous une véritable opportunité de représenter le pays à l'échelle du monde arabe.

Le logo est simple et épuré. Il représente la Tunisie, mais aussi le monde arabe, à travers des portes d'inspiration architecturale islamique. Les trois portes symbolisent avant tout l'ouverture sur les civilisations et sur le monde. Les couleurs que nous avons choisies sont le bleu et le jaune, représentant le luxe, la sobriété et la richesse de notre culture.

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À travers ce projet, nous avons voulu transmettre un message simple : croire en ses rêves, même lorsqu'ils semblent lointains, toujours aller plus loin, se fixer des objectifs et persévérer pour les atteindre. Au-delà de la création graphique, l'enjeu consiste à produire une identité visuelle cohérente, déclinable sur l'ensemble des supports de communication et de promotion du programme. Cette démarche reflète une volonté de professionnalisation et de modernisation des outils de marketing territorial.

À travers cette initiative, les pouvoirs publics réaffirment leur volonté d'intégrer les jeunes dans les projets nationaux structurants. La mobilisation de l'université tunisienne illustre une orientation croissante vers le rapprochement entre formation académique et besoins économiques. Ce choix s'inscrit dans une logique de valorisation du capital humain, considéré comme un levier essentiel de compétitivité. Il traduit également une volonté de soutenir l'innovation et de favoriser l'émergence de talents capables de contribuer à la transformation du modèle de développement.

Dans cette dynamique, le concours national lancé en mars 2026 s'impose comme un levier structurant. Ouvert aux étudiants de différentes disciplines design, architecture, multimédia et communication visuelle, il vise à stimuler l'économie créative et à intégrer les compétences universitaires dans les politiques publiques », a-t-elle ajouté.

Cette dynamique intervient dans un contexte de reprise confirmée du tourisme tunisien. Les indicateurs récents témoignent d'une évolution positive, avec un nombre de visiteurs dépassant les 11 millions, une hausse des recettes et une diversification des marchés émetteurs.

Parallèlement, le secteur connaît une mutation qualitative, marquée par le développement du tourisme culturel, saharien et de bien-être, ainsi que par l'intégration croissante des technologies numériques dans la promotion et la gestion des services touristiques.