Tunisie: Le ministère de la Défense réaffirme la neutralité et le caractère républicain de l'armée nationale

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 mai 2026, le ministère de la Défense nationale a fermement rappelé que l'armée nationale est une armée républicaine, fondée sur la discipline, qui assume son devoir de défense de la patrie, de son indépendance et de l'intégrité de son territoire, dans le respect total de la neutralité, des lois de l'État et des règlements militaires.

Cette mise au point intervient, selon le ministère, à la suite de tentatives répétées d'impliquer l'institution militaire et ses dirigeants dans des tiraillements et des surenchères politiques, ainsi que de remettre en question sa neutralité et son indépendance.

Le ministère a ainsi réitéré que l'armée nationale demeurera fidèle à sa doctrine militaire. Ses membres continueront à œuvrer dans un esprit patriotique, d'abnégation et de dévouement afin d'accomplir leur devoir avec honneur et intégrité, au service exclusif de l'intérêt supérieur de la nation.