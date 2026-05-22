Tunisie: Avantages sanitaires et sociaux - Les grandes lignes d'une nouvelle initiative législative en faveur des retraités

La députée Noura Chebrak a dévoilé, au cours d'une séance à l'ARP, les contours d'un projet de loi visant à offrir une prise en charge globale aux retraités à travers une série d'avantages sociaux, sanitaires et culturels.

Portée par quarante parlementaires, cette initiative intervient plus de trois décennies après la loi de 1994 sur la protection des personnes âgées.

Elle ambitionne d'actualiser un cadre juridique jugé obsolète et d'unifier des textes jusqu'ici éparpillés. Actuellement au stade des auditions, le projet reste ouvert aux amendements et se concentre d'abord sur la clarification des statuts de « personne âgée » et de « retraité ».

Sur le plan pratique, le texte prévoit des mesures concrètes pour soutenir le pouvoir d'achat et le bien-être des seniors.

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En matière de transports, une réduction minimale de 30% serait accordée sur les réseaux publics nationaux et régionaux via un carnet de transport spécifique.

Les Tunisiens résidant à l'étranger bénéficieraient de la même réduction sur les billets d'avion et de bateau de la compagnie nationale en dehors des périodes de pointe.

Dans le domaine de la santé, le projet propose une exonération des frais pour les soins préventifs et les dépistages précoces des cancers et des maladies cardiovasculaires dans le secteur public.

De plus, un circuit prioritaire serait mis en place dans les hôpitaux publics pour faciliter l'accès aux rendez-vous et aux chirurgies.

Concernant les loisirs enfin, l'initiative prévoit un abattement d'au moins 40% dans les hôtels en basse saison ainsi qu'une réduction de 50% sur les billets de festivals et d'événements culturels.