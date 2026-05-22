Tunisie: Hand - Demi-finales de la Coupe du pays - Avec le charme du derby

Que seraient devenus nos sports collectifs sans ces derbys qui viennent secouer de leur torpeur les fans des équipes en présence ?

Nous aurons demain un Club Africain-Espérance en demi-finale de la Coupe de Tunisie. Tout au long de la semaine passée, les deux équipes ont entamé leur dialogue à fleurets mouchetés, pour demander des arbitres étrangers ou pour commenter ou remettre en question la décision de la ligue concernant la présence du public.

La Fédération a tranché et même les billets ont été mis en vente pour ce sommet.

Elle a également décidé pour éviter toute complication de faire appel à des arbitres étrangers dans le cadre des accords d'échanges établis avec des fédérations étrangères. Ce sera donc en présence du public clubiste que se déroulera ce match au sommet, qui permettra à ces deux formations de se retrouver. Des retrouvailles pleines de sens. Ce sera pour le compte de la coupe de Tunisie, mais il y aura de la revanche dans l'air entre deux équipes assez proches l'une de l'autre, bien qu'au niveau du style de jeu il y a une différence.

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Les Espérantistes donnent la ferme impression qu'ils sont plus circonspects dans leur jeu et se basent surtout sur des attaques placées qui exploitent les fautes de l'adversaire au niveau du placement défensif. Lors de la dernière confrontation, les deux for- mations ont été au coude à coude avant que l'expérience des Espérantistes n'ait permis de kidnapper la rencontre sur deux fautes anodines.

Côté clubiste, il y a beaucoup de générosité, mais les joueurs ne savent pas encore conserver un avantage et c'est ce qui les a perdus. De toutes les manières, ce genre de rencontres, entre deux équipes qui se connaissent, se terminent toujours sur des scores étriqués.

Rappelons que le dénouement de la saison en championnat s'est joué lors de la dernière journée par une victoire décisive (28-27) de l'Espérance contre le Club Africain dans un match à suspense qui s'est malheureusement terminé dans une ambiance tendue. Espérons que les nerfs, cette fois-ci, tiendront bon et que le charme du derby pour le compte de la Coupe de Tunisie ne se transforme pas en cauchemar.

Le handball est en train de frémir ces derniers temps, les engagements internationaux se multiplient et aussi bien le calme que la volonté de regagner le terrain perdu devraient animer les pratiquants au niveau de toutes les équipes.

L'autre demi-finale mettra aux prises le Club Sakiet Ezzit à l'Association Sportive de Hammamet. A l'issue du play-off, Sakiet Ezzit s'est classée quatrième derrière les ténors habituels. Cette formation jeune, accrocheuse et pleine de qualités progresse et considère qu'il ne reste plus qu'un pas pour essayer de créer la surprise. Sur un match, tout est possible.

Les Capbonais, pour se qualifier, ont dû prendre le meilleur sur le Sporting Club de Moknine (28-27). Leur équipe est jeune et en devenir. Cette demi-finale, où rien n'est joué, est une occasion de sauver la saison.

Palais omnisports de Radès (17h00)

Club Africain -Espérance Sportive de Tunis

Samedi

Salle Sakiet Ezzit (15h00) Club Sakiet Ezzit -Association Sportive de Hammamet