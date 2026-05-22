Afrique: Internet mobile - La Tunisie bien classée par rapport à ses pairs

La Tunisie s'est hissée aux premiers rangs des pays les plus performants en matière d'expérience internet mobile au cours du premier trimestre de l'année 2026, selon les données de la plateforme nPerf, en obtenant un score de 58 583 points.

Ce classement compare huit pays aux niveaux de vie similaires sur la période allant de janvier à avril 2026. Il évalue la qualité globale des connexions mobiles en termes de vitesse, de stabilité, ainsi que de qualité de navigation et de streaming. Environ 18 000 points séparent la Tunisie du leader du classement.

Sur le podium des services mobiles, la Tunisie occupe la troisième place, juste derrière le Maroc (76 177 points) et le Vietnam (75 212 points). Malgré un écart notable avec les deux premiers du classement, la Tunisie surpasse de manière significative les autres pays inclus dans l'étude.

Derrière la Tunisie, on retrouve la Jordanie avec 46 819 points et la Bolivie avec 32 848 points, soit des performances inférieures de 20% à 45% par rapport au score tunisien. En bas de tableau, l'Égypte (31 507 points), le Venezuela (28 735 points) et le Sri Lanka (15 152 points) affichent des résultats nettement inférieurs.

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Cet indice global, qui combine la vitesse de téléchargement, la qualité du streaming vidéo et la fluidité de la navigation, reflète l'expérience quotidienne réelle des utilisateurs (vitesse d'ouverture des pages, qualité du visionnage des vidéos en ligne, stabilité des appels vidéo). Plus l'indice est élevé, moins les interruptions sont fréquentes lors du visionnage de contenus en haute définition, et plus l'utilisation des réseaux sociaux est fluide.

De grands écarts malgré des conditions économiques similaires

Ce classement, restreint à des pays dont le PIB par habitant est comparable, révèle des disparités flagrantes dans la qualité des réseaux mobiles. Alors que le Maroc et le Vietnam franchissent la barre des 75 000 points, la Tunisie s'impose comme leur plus proche concurrent avec plus de 58 000 points.

À l'inverse, plusieurs pays restent sous le seuil des 35 000 points. Le Sri Lanka, qui ne dépasse pas les 15 152 points, illustre les difficultés rencontrées par certains marchés : lenteur de chargement des pages, mauvaise qualité de streaming et retards dans le téléchargement de fichiers.

Pour sa part, le score de la Tunisie (près de 60 000 points) se traduit par une expérience utilisateur beaucoup plus confortable et adaptée aux usages modernes, grâce à une navigation plus fluide, un meilleur streaming vidéo et des vitesses de téléchargement plus élevées. Ces écarts s'expliquent principalement par les différents niveaux de développement des infrastructures réseau, malgré la similarité des conditions économiques de ces pays.

Ces données couvrent la période du 1ᵉʳ janvier au 29 avril 2026 et offrent un aperçu des performances des réseaux mobiles dans les huit pays concernés. En l'absence d'investissements majeurs ou de modernisation des infrastructures, ces tendances devraient se maintenir au cours des prochains mois.