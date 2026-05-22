Tunisie: Aïd Al Adha - Le ministère des Transports annonce un programme exceptionnel pour assurer les déplacements

À l'occasion de l'Aïd al-Adha, et en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre sous tutelle ainsi que les professionnels du secteur du transport public non régulier de personnes, le ministère des Transports a mis en place un programme exceptionnel au profit des citoyens pour la période allant du vendredi 22 mai 2026 au lundi 1ᵉʳ juin 2026.

Ce programme vise à répondre à la demande de mobilité en renforçant la disponibilité de la flotte et en consolidant les ressources humaines, afin de garantir le bon déroulement des voyages dans les meilleures conditions possibles. Cela intervient notamment avec la mise en exploitation des nouveaux bus récemment acquis, qui ont permis de relancer plusieurs lignes suspendues et de créer un ensemble de nouvelles lignes vitales.

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 mai, le ministère a indiqué que les entreprises publiques de transport routier ont été autorisées à effectuer des voyages supplémentaires sur l'ensemble de leurs lignes, ainsi que sur d'autres lignes en fonction de la demande. Cela permettra d'augmenter l'offre globale d'environ 45%.

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Le ministère a également précisé que la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI) a permis aux voyageurs d'acheter leurs billets ou de réserver sans aucune restriction sur le nombre de places proposées, et ce, sur toutes les lignes régulières de la société au départ des gares routières de Bab Saadoun et Bab Alioua. De plus, il a été décidé de s'appuyer sur la flotte de la Transtu (Société des Transports de Tunis) pour soutenir l'offre en cas de forte hausse de la demande sur certaines lignes.

Concernant les grandes lignes de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), l'entreprise renforcera la composition de ses trains avec 32 voitures supplémentaires et programmera 140 voyages réguliers, ce qui permettra d'offrir environ 25 000 sièges.

Pour ce qui est des services de transport public non régulier de personnes, les chauffeurs de taxis louages ont été exceptionnellement autorisés à effectuer des trajets sur tout le territoire de la République, sans être restreints par la zone de circulation prévue par leur carte d'exploitation, et ce, durant la période allant du vendredi 22 mai 2026 au lundi 1ᵉʳ juin 2026.

Dans le même contexte, le ministère a souligné que des équipes de contrôleurs ont été mobilisées pour assurer la surveillance et le suivi de ce programme au niveau des gares routières, des gares ferroviaires et des stations de louages sur tout le territoire tunisien. Un bureau de coordination a également été créé au sein de la Direction Générale du Transport Terrestre et des directions régionales du transport afin de piloter et de suivre de près ces opérations de contrôle.