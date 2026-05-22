Tunisie: Enlèvement et tentative de meurtre d'un étudiant - Le principal suspect arrêté

21 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'administration sous-régionale de lutte contre la criminalité de Ben Arous a réussi à interpeller l'individu impliqué dans l'enlèvement d'un étudiant à Sidi Bou Saïd. Le suspect est accusé d'avoir infligé de graves violences à la victime et d'avoir tenté de la tuer. Le véhicule utilisé pour commettre le forfait a également été saisi.

Après la clôture de l'enquête et le transfert du dossier devant le tribunal compétent, un mandat de dépôt en prison a été émis à l'encontre de l'agresseur.

Il convient de noter que l'agression de cet étudiant avait été largement relayée sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes réclamaient l'arrestation du coupable et qu'il soit traduit en justice.

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