Tunisie: Coupe du pays - L'EST se qualifie pour les demi-finales

L'Espérance Sportive de Tunis a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie ce jeudi, en s'imposant logiquement face au BS Bouhajla sur le score net de 3 buts à 0.

Malgré l'absence de ses joueurs étrangers pour cette rencontre, la formation « Sang et Or » a assuré l'essentiel. C'est Mohamed Ben Ali qui a débloqué la situation en ouvrant le score à la 38ᵉ minute. En fin de match, le BS Bouhajla a vu ses chances se compliquer après l'expulsion de Hazem Midani à la 69e minute, une décision prise par l'arbitre après intervention de l'assistance vidéo (VAR).

Supérieurs en fin de partie, les Espérantistes ont scellé leur victoire grâce à un deuxième but inscrit par Haythem Dhaou à la 86ᵉ minute, suivi d'une troisième réalisation signée Amanallah Touati dans le temps additionnel (90+3e).

Grâce à ce succès maîtrisé, l'Espérance de Tunis poursuit son aventure dans la compétition. En demi-finales, elle affrontera le vainqueur du match opposant le PS Sakiet Eddaier à la JS Omrane.