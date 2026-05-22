Tunisie: Grand Prix de para-athlétisme/Meeting de Nottwil - Walid Ktila décroche la médaille de bronze

21 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Walid Ktila a décroché, ce jeudi, la médaille de bronze sur le 800m en fauteuil roulant (catégories T33 et T34), en marge de sa participation avec la sélection tunisienne au Meeting de Nottwil (Suisse), étape du Grand Prix de para-athlétisme, qui se déroule du 18 au 24 mai.

Walid Ktila s'est classé à la troisième place de la course avec un temps de 1 :37.71, derrière le Chinois Wang Yang, sacré champion avec la médaille d'or en 1 :36.51, et le Thaïlandais Ratana Chaiwat, qui s'est adjugé la médaille d'argent en terminant deuxième en 1:37.63.

Il s'agit de la deuxième médaille de bronze de la journée pour la délégation tunisienne, après celle obtenue par Mohamed Nidhal Khelifi sur le 800m (catégorie T53).

Pour rappel, Walid Ktila avait également remporté deux médailles d'argent sur le 400m et le 100m (catégorie T34) lors de l'Open de Suisse de para-athlétisme à Arbon, qui s'est clôturé dimanche dernier.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.