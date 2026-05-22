Tunisie: Grand Prix de para-athlétisme/Meeting de Nottwil - Walid Ktila décroche la médaille de bronze

Walid Ktila a décroché, ce jeudi, la médaille de bronze sur le 800m en fauteuil roulant (catégories T33 et T34), en marge de sa participation avec la sélection tunisienne au Meeting de Nottwil (Suisse), étape du Grand Prix de para-athlétisme, qui se déroule du 18 au 24 mai.

Walid Ktila s'est classé à la troisième place de la course avec un temps de 1 :37.71, derrière le Chinois Wang Yang, sacré champion avec la médaille d'or en 1 :36.51, et le Thaïlandais Ratana Chaiwat, qui s'est adjugé la médaille d'argent en terminant deuxième en 1:37.63.

Il s'agit de la deuxième médaille de bronze de la journée pour la délégation tunisienne, après celle obtenue par Mohamed Nidhal Khelifi sur le 800m (catégorie T53).

Pour rappel, Walid Ktila avait également remporté deux médailles d'argent sur le 400m et le 100m (catégorie T34) lors de l'Open de Suisse de para-athlétisme à Arbon, qui s'est clôturé dimanche dernier.