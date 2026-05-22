Sénégal: Ousmane Sonko appelle à l'achèvement et à la mise en service des infrastructures en cours de réalisation

Dakar — Le Premier ministre a recommandé aux membres du gouvernement, jeudi, à Dakar, de s'atteler à l'achèvement et à la mise en service des infrastructures de leur département ministériel en cours de réalisation.

"Concernant les infrastructures maritimes et portuaires, j'invite [la] ministre des Pêches et de l'Économie maritime [...] à prendre les dispositions nécessaires pour leur mise en exploitation diligente et appropriée, dans le cadre notamment de partenariats public-privé", a dit Ousmane Sonko dans un document publié par la Primature après le conseil interministériel sur les infrastructures. Le port de Foundiougne-Ndakhonga, le quai de pêche de Ndangane Sambou (centre), le point de débarquement aménagé de Soumbédioune et les sites de transformation de Rufisque (ouest) sont les infrastructures concernées par cette mesure.

Sont également concernées les dragues dont dispose l'Agence nationale des affaires maritimes dans les régions de Kaolack et de Fatick (centre). Le gouvernement a identifié 62 projets d'infrastructures "bloqués". L'université du Sine-Saloum El Hâdj Ibrahima Niass, les espaces numériques ouverts, les aéroports régionaux de Saint-Louis, Matam (nord) et Kolda (sud), le terminal à conteneurs du port de Nadayane (ouest), les chambres froides et le mémorial du bateau "Le Joola" en font partie.

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La reconstruction de l'hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar fait également partie des projets "bloqués", selon le Premier ministre.

"Le respect de toutes les exigences de qualité requises"

Le futur comité chargé du recensement des infrastructures en cours de réalisation et du suivi des mesures du conseil interministériel consacré aux infrastructures va "prendre les dispositions financières, administratives et juridiques appropriées en vue de la reprise et de la finalisation" des projets faisant l'objet d'un blocage, selon le Premier ministre. Il assure que la finalisation des 62 projets concernés se fera "dans le respect de toutes les exigences de qualité et de coût requises".

Ousmane Sonko s'est préoccupé des questions techniques relatives aux réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunication des infrastructures en cours de réalisation. "Je demande à tous les ministres de veiller désormais, dans la planification et la mise en œuvre des projets d'infrastructures, à une prise en charge correcte des questions techniques liées aux [réseaux] d'eau, d'électricité et de télécommunication, à leurs équipements adéquats, à la définition de modèles d'exploitation appropriés, de gestion durable et de maintenance", a-t-il dit.

M. Sonko s'est soucié aussi des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté en construction à Tivaouane, Mbour (ouest), Linguère, Ranérou (nord), Bambey, Diourbel, Kaolack (centre) et Tambacounda (est). Il a demandé aux ministères concernés - Jeunesse, Finances et Budget, Collectivités territoriales - de "finaliser leur équipement et [de] prendre les dispositions nécessaires pour leur mise en service, au plus tard le 30 novembre 2026".

Le conseil interministériel a discuté des 11 fermes villageoises "Naatangué" en construction dans les régions de Fatick, Kaolack (centre), Louga (nord-ouest), Thiès (ouest) et Tambacounda (est). Les agropoles de Mpal (nord), Adéane, Dioulacolon (sud) et Mbellacadiao (sud) ont également été évoqués lors de la réunion gouvernementale.

Mobiliser de nouvelles ressources d'investissement

"Je demande aux ministres chargés de l'Agriculture, de l'Industrie, des Finances et du Budget, et aux collectivités territoriales d'implantation [de ces infrastructures agroindustrielles] de définir des modèles d'exploitation durables avec des partenaires privés, pour leur mise en service diligente, en tenant compte des besoins des populations concernées", a dit le Premier ministre.

"Je demande aux ministères concernés d'examiner [...] les meilleures options de valorisation de chaque infrastructure", a-t-il affirmé, concernant les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, les espaces numériques ouverts, les maisons de la femme et les agropoles.

Il peut s'agir, selon Ousmane Sonko, de la cession de droits d'usage, du bail emphytéotique, de la location, de la concession de longue durée, de la réhabilitation, de l'affectation administrative, ou de "tout autre mode de partenariat public-privé juridiquement [...] permettant de mobiliser de nouvelles ressources d'investissement". En ce qui concerne les stades nationaux et les autres infrastructures sportives, il a recommandé au gouvernement de "prendre les dispositions idoines pour leur mise en exploitation appropriée, dans le cadre de partenariats public-privé, s'il y a intérêt".

"Proposer un mécanisme de valorisation ou de recyclage"

Ousmane Sonko a fait la même recommandation aux ministères exerçant la tutelle des parcs nationaux (Niokolo-Koba, Hann, delta du Saloum et Djoudj), des réserves urbaines du Technopole et du lac Rose (ouest), des sites naturels, etc. Concernant le patrimoine immobilier et foncier des missions diplomatiques et consulaires sénégalaises à l'étranger, il a demandé au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de "proposer un mécanisme de valorisation ou de recyclage, en tenant compte de l'intérêt national et respectueux des législations des États accréditaires".

"Une réunion interministérielle devra être tenue dans les meilleurs délais, pour la définition d'une doctrine appropriée de valorisation de ce patrimoine", a souligné M. Sonko. Le gouvernement a discuté du patrimoine immobilier et foncier de La Poste, des secteurs ferroviaire et aéroportuaire, des autoroutes, des universités publiques, des hôpitaux, etc. Le Premier ministre a recommandé aux ministères et aux autres structures publiques concernés de "prendre les dispositions nécessaires pour le recyclage et/ou la valorisation de ces actifs".

Enfin, concernant le patrimoine immobilier des armées, il a demandé au gouvernement de "prendre les dispositions idoines pour trouver le mode de gestion le plus approprié, y compris l'implication du secteur privé, pour son exploitation optimale".