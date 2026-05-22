Sénégal: La Police interpelle un individu pour vol de bétail à Nioro du Rip

Kaolack — Des éléments du Commissariat urbain de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), ont interpellé un individu pour un vol de bétail commis de nuit, a-t-on appris de source policière.

L'affaire a débuté le 4 mai 2026, suite à une plainte contre X déposée au commissariat pour le vol de huit chèvres, précise la Police dans un communiqué parvenu à l'APS, jeudi.L'exploitation d'un renseignement opérationnel a permis d'apprendre que, le dimanche 18 mai 2026, le suspect, activement recherché par les services de police, tentait de vendre du bétail au foirail de Keur Ayib.Grâce à l'appui du Commissariat spécial de Keur Ayib, le mis en cause a été rapidement interpellé, avant d'être pris en charge par les éléments de la Brigade de recherches de Nioro du Rip.

Lors de son interrogatoire, le suspect a nié être l'auteur du vol. Pour justifier la possession des bêtes, il a prétendu qu'un tiers l'avait chargé de les vendre au foirail de Nioro du Rip. Selon ses dires, il n'aurait découvert la provenance frauduleuse du cheptel qu'au moment de l'intervention initiale de la Brigade de recherches.

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Pris de panique à ce moment-là, il avait abandonné le bétail sur place pour prendre la fuite. Pensant que l'affaire était tombée dans l'oubli, il avait repris ses activités de commerce de bétail en toute tranquillité, jusqu'à sa capture surprise ce 18 mai. Sur les huit chèvres initialement dérobées, quatre ont pu être récupérées et restituées, lit-on dans la note de la Police nationale.