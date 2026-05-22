Afrique: Le Président de la CUA a été reçu aujourd'hui à Libreville par S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise

21 Mai 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a été reçu aujourd'hui à Libreville par S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, en marge de l'ouverture de la 17e Retraite annuelle du Président de la Commission de l'UA avec les Envoyés spéciaux et Hauts représentants de l'Union africaine.

Le Président de la Commission, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude au Président Oligui Nguema ainsi qu'au peuple gabonais pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de l'Union africaine et aux participants à la Retraite. Il a salué l'engagement du Gabon en faveur de la paix, du dialogue, de la stabilité régionale ainsi que du soutien aux processus de transition démocratique sur le continent.

Le Président de la République et le Président de la Commission ont échangé sur l'évolution des défis liés à la paix, à la sécurité et aux questions humanitaires en Afrique, tout en soulignant l'importance de renforcer les mécanismes africains de prévention, de médiation et de règlement des conflits conduits par les Africains eux-mêmes.

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La 17e Retraite intervient à un moment critique pour le continent et constitue une plateforme stratégique destinée à faire progresser la diplomatie préventive ainsi que les réponses collectives africaines face aux défis de gouvernance, de paix et de stabilité sur le continent.

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