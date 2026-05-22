Sénégal: Nioro du Rip - Une Foire de la petite-enfance pour la valorisation de l'enseignement préscolaire, le 4 juin

Kaolack — Le Centre de formation professionnelle (CFP) de Nioro du Rip, va abriter le 4 juin prochain la première édition de la Foire de la petite-enfance, une activité qui se propose de renforcer la visibilité du préscolaire et d'améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits, a-t-on appris de son de initiatrice, Ndèye Fatou Koné Samb.

"Transformer les déchets en outils didactiques" est le thème de l'édition de cette année qui ambitionne de mettre en avant "l'innovation pédagogique, la créativité et l'écoresponsabilité", a expliqué cette inspectrice de l'enseignement élémentaire et de l'éducation préscolaire chargée du préscolaire à l'Inspection départementale de l'éducation et de la formation (IEF) de Nioro du Rip.

A travers ce choix stratégique, le projet souhaite promouvoir la créativité pédagogique, les pratiques éducatives actives, l'éducation environnementale dès le plus jeune âge, la gestion de déchets produits par milieu et l'implication communautaire autour de la petite enfance, a indiqué Mme Samb. Elle dit avoir constaté dans le cadre de ses missions de terrain que "le préscolaire, malgré son importance dans le développement de l'enfant et dans la réussite scolaire future, reste encore insuffisamment valorisé et soutenu dans plusieurs localités".

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Ces constats concernent notamment le déficit d'infrastructures adaptées, l'insuffisance de matériels didactiques ludiques et éducatifs, la faible visibilité des pratiques pédagogiques, les difficultés rencontrées par les structures préscolaires, a-t-elle martelé.

Le préscolaire, parent pauvre du système éducatif

L'inspectrice s'est aussi attardée sur la faible prise en charge du développement intégré de la petite enfance ainsi qu'un besoin important de renforcer l'implication communautaire autour de la petite enfance. La Foire de la petite-enfance vise ainsi à attirer l'attention des autorités, des partenaires et des communautés sur le fait que le préscolaire demeure encore, dans plusieurs contextes, le parent pauvre du système éducatif malgré son rôle fondamental dans les apprentissages, a poursuivi Ndèye Fatou Koné Samb.

Elle a aussi insisté sur la nécessité de sensibiliser les populations sur l'importance stratégique de la petite enfance, dans un contexte où certains parents restent encore influencés par des préjugés ou une faible connaissance du rôle essentiel du préscolaire dans le développement de l'enfant. Le projet "Petite enfance forte" entend créer "une dynamique durable" allant dans le sens de sensibiliser, de valoriser les pratiques pédagogiques en vue d'une mobilisation collective autour des tout-petits, a fait savoir son initiatrice.

Selon elle, deux grandes activités marqueront cette première édition notamment une randonnée pédestre de sensibilisation devant réunir près de 400 enfants du préscolaire issus des quinze communes du département de Nioro du Rip, aux côtés de leurs éducateurs et encadreurs. L'exposition d'outils didactiques qui sera au menu de la Foire mettra en valeur des outils didactiques créés à partir du recyclage de déchets.

"A travers cette initiative, nous souhaitons inscrire la Foire de la Petite enfance dans une dynamique durable de mobilisation et de plaidoyer autour du développement intégré de la petite enfance", a-t-elle affirmé. L'ambition étant de faire de cette foire un rendez-vous annuel de sensibilisation, d'innovation pédagogique et d'engagement communautaire en faveur de la petite enfance qui constitue, selon elle, "la base de tout apprentissage et qui mérite une attention particulière de l'ensemble des acteurs de la société".