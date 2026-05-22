Sénégal: Yassine Fall déplore des retards notés dans la livraison des infrastructures pénitentiaires

Dakar — La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a déploré, jeudi, des retards notés dans la livraison des infrastructures pénitentiaires devant être exécutés dans le cadre du Programme de modernisation des infrastructures judiciaires lancé en 2021.

"Le ministère de la Justice avait initié en 2021 l'ambitieux Programme de modernisation des infrastructures judiciaires, d'un budget de 250 milliards de francs CFA, qui doit être exécuté sur une période de dix ans. Mais seuls cinq (quatre palais de justice et un siège administratif) des 69 ouvrages prévus ont été achevés", a signalé Mme Fall. Elle participait à un conseil interministériel consacré aux infrastructures, sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko.

"En contrepartie de la construction de ces édifices, l'opérateur choisi devait recevoir de l'État du Sénégal chaque année 25 milliards de francs CFA. Et en exécution de ses engagements contractuels, l'État du Sénégal a déjà versé à l'opérateur 75 milliards au titre des années 2021, 2022 et 2023", a assuré Yassine Fall. La ministre de la Justice souligne que "seuls les palais de justice de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Tivaouane, Fatick et Diourbel ont été construits, de même que le siège de la direction générale de la protection judiciaire et sociale".

Yassine Fall ajoute que la construction du camp pénal de Diamniadio et de celle de la maison d'arrêt et de correction de Fatick ont démarré, "mais les travaux sont à l'arrêt depuis plus de deux ans". "Il ressort de la revue de l'inspecteur général de l'administration de la justice, entreprise par une équipe d'experts, que pas plus de 15 % n'a été réalisé", a signalé Mme Fall. Lors de son intervention au cours de cette rencontre interministérielle, elle a également évoqué la question de la surpopulation carcérale.

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"Il est urgent de trouver une solution pour régler la question des établissements pénitentiaires, qui présentent des problèmes en raison de la surpopulation carcérale", a insisté le ministre de la Justice. Elle a suggéré au gouvernement de faire de la dotation d'infrastructures à l'administration pénitentiaire - dans le cadre du Programme de construction et de réhabilitation des infrastructures pénitentiaires 2025-2029 - une priorité. Yassine Fall propose d'en faire de même de la construction des palais de justice de Mbour, Mbacké, Sédhiou, Matam, Saraya, Salémata et Goudiry, cette année.