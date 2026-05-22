Sénégal: Cheikh Niang veut répertorier et protéger les actifs du pays à l'étranger

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a fait part, jeudi, à Dakar, de sa volonté de protéger les actifs et le patrimoine immobiliers du Sénégal à l'étranger.

"Il faut mettre le ministère des Affaires étrangères au cœur de certaines décisions qui touchent les actifs de notre pays à l'étranger. Il faut éviter que ces biens disparaissent", a-t-il déclaré. Cheikh Niang participait à un conseil interministériel consacré aux infrastructures, sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko. "Le Sénégal a des patrimoines immobiliers, acquis depuis les indépendances, localisés hors du territoire et soumis à des législations et régimes fiscaux étrangers", a-t-il signalé.

"Cela engendre des contraintes en matière de sécurisation juridique", a relevé M. Niang, ajoutant : "C'est une situation préoccupante, qui nécessite la mise en place d'un répertoire centralisé, pour conserver la vocation souveraineté de ces titres." Cela demande aussi une "approche spécifique prenant en compte les réalités du milieu".