Sénégal: Le Procureur général près la Cour suprême plaide pour une préservation de la justice et de l'Etat de droit

Dakar — Le Procureur général près la Cour suprême, Louis Paul Toupane, a invité, jeudi, les acteurs de la justice à s'interroger sur le rôle qu'ils doivent jouer pour préserver et consolider l'institution judiciaire et de l'Etat de droit.

"Vous avez approfondi vos connaissances sur les instruments juridiques internationaux pour, en définitive, être mieux outillés face aux menaces fortes qui pèsent sur l'état de droit. J'ose espérer que ces instruments soient efficacement mis en œuvre dans la pratique judiciaire afin que la justice révèle dignement en ce rôle de garant l'effectivité de l'état de droit", a dit M. Toupane. Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la cinquième session spéciale de formation en Droit International sur le thème : "Justice et Etat de Droit" qui s'est tenue du 18 au 21 mai 2026 à Dakar.

Le Procureur général près la Cour suprême a soutenu : "la justice et l'État de droit est un vaste sujet qui interroge sur la pratique de nos professions respectives et du rôle central que nous sommes appelés à jouer pour préserver et consolider l'Etat de droit".

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"Au moment où l'industrie du vide, amplifiée par des résonances à écho immédiat des réseaux sociaux tend à déconstruire les principes et mécanismes de l'Etat de droit, il est heureux qu'une conscience tirée des enseignements de l'histoire des voix autorisées nous rappelle les exigences légales et démocratiques", a-t-il poursuivi.

S'adressant aux partenaires qui ont accompagné la Cour suprême dans l'organisation de cette activité notamment la fondations Friedrich Naumann pour la liberté et René Cassin, le parquetier a indiqué : "Votre engagement dans le projet justice et l'Etat de droit nous a permis d'assurer régulièrement cette formation d'excellence à l'intention des acteurs de la justice".

Il a rappelé que cette formation offre l'opportunité aux participants de se familiariser davantage avec les instruments juridiques internationaux et régionaux ainsi que les mécanismes de surveillance de leurs applications effectives. "L'intérêt manifesté pour cette session spéciale de formation constitue un vecteur sûr pour l'instauration d'un dialogue utile et futur entre les acteurs de la justice, l'université et la société civile et, d'une manière générale, la promotion de l'Etat de droit", a déclaré le Procureur général près la Cour suprême.