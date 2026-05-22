Sénégal: Les pouvoirs publics appelés à doter le CESTI de nouvelles infrastructures pour faire face à la montée de ses effectifs

Dakar — Le nombre d'étudiants inscrits au Centre d'étude des sciences et techniques de l'information (CESTI) est passé de 159, en 2020 à 399, en 2026, a révélé, jeudi le directeur de cette école de journalisme et de communication de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, insistant sur la nécessité de doter cet établissement de nouvelles infrastructures pour une meilleure prise en charge des activités pédagogiques.

"Nous sommes passés de deux formations en 2020 (Licence en journalisme et master en communication) à six formations en 2026", a relevé Mamadou Ndiaye, notant que les effectifs du CESTI sont passés de 159 étudiants à 399 durant la même période. Il s'exprimait lors de la cérémonie de sortie de la 53e promotion du CESTI qui avait pour parrain Mame Alioune Less Camara 1956-2023), figure majeure du journalisme au Sénégal et ancien pensionnaire de l'établissement.

Selon Mamadou Ndiaye, au-delà des étudiants inscrits dans les programmes du CESTI, quelque 103 auditeurs, pour la plupart des professionnels, suivent les formations offertes dans le cadre des certificats pratiques en communication digitale, en communication des organisations et des institutions, en média-training. D'autres étudiants sont également inscrits dans des programmes dédiés à la prise de parole en public, à la planification et à la en œuvre d'une campagne de plaidoyer et en production audiovisuelle, a-t-il expliqué.

Il a aussi fait part de projets de master spécialisés en journalisme financier, économique, culturel, politique et scientifique qui ont été validés par les instances compétentes du CESTI. "Il nous revient de rappeler à nos chères autorités que nous sommes à l'étroit. Le bâtiment principal du CESTI est devenu vétuste", a martelé le directeur de l'établissement.

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Selon Mamadou Ndiaye l'école est "confrontée à des problèmes de disponibilité de salles", ajoutant que la case foyer attend d'être démolie et reconstruite, de même que l'amphithéâtre-Eugénie Rokhaya AW n'est toujours pas réhabilitée depuis l'attaque du 1er juin 2023. "Le défi, c'est d'aller vers la construction de nouvelles infrastructures à la hauteur de la renommée de notre établissement pour répondre à la demande du marché. Nous comptons sur l'état du Sénégal et sur les diplômes du CESTI pour relever le défi ", a-t-il poursuivi.