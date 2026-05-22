Sénégal: JOJ 2026 - Yankhoba Diémé mise sur un système de mobilité fiable et sécurisé

Dakar — Le ministre des transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a préconisé, jeudi, à Dakar, la mise en place d'un système de mobilité sécurisé, fiable et conforme aux standards internationaux pour un bon déroulement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, prévus du 31 octobre 13 novembre.

"Vous le savez, la réussite des JOJ Dakar 2026 dépendra en grande partie de notre capacité à mettre en place un système de mobilité fiable, sécurisé, fluide et conforme aux standards internationaux", a-t-il relevé à l'occasion de la première réunion du comité de pilotage de l'évènement.

Pour Yankhoba Diémé, la question de la mobilité est centrale sur les plans organisationnel, logistique, sécuritaire et protocolaire, au regard de l'ampleur de l'évènement qui va réunir près de 2 700 athlètes issus de 206 comités nationaux olympiques, plusieurs milliers d'officiels, de volontaires et de personnels techniques.

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Le ministre dont le département est lié au comité d'organisation des JOJ par une convention-cadre de partenariat à travers le Conseil executif des transports urbains durables (CETUD), a salué l'état d'avancement des travaux, tout en décelant plusieurs défis nécessitant, selon lui, "une vigilance soutenue". Il a cité l'accélération des procédures opérationnelles, le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, la finalisation de certains aménagements ainsi que le suivi rigoureux des différentes échéances.

Yankhoba Diémé a également fait état de l'importance stratégique du transport ferroviaire dans le dispositif global de mobilité, notamment pour les déplacements entre Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. "Le temps de la planification doit progressivement laisser place à celui de l'exécution accélérée, de la coordination permanente et du suivi rigoureux des engagements", a-t-il déclaré en s'adressant à ses collaborateurs.

Il a estimé que les JOJ 2026 doivent servir à démontrer la capacité du Sénégal à organiser avec excellence un événement mondial et à laisser un héritage durable. Le coordinateur général des JOJ 2026, Ibrahima Wade, a annoncé que les prochains mois seront consacrés à la finalisation des dispositifs, aux exercices de test et à la validation des procédures. Cette phase, dit-il, exigera de tous rigueur, anticipation, réactivité et discipline opérationnelle.