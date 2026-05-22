Sénégal: Cyberattaques - Guy Marius Sagna dénonce 'une guerre' contre le régime en place

21 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député Guy Marius Sagna a estimé, jeudi, que les cyberattaques visant certaines structures de l'administration sénégalaise s'inscrivent dans le cadre d'une "guerre contre le Sénégal" et le régime en place , en lien avec les visées déstabilisatrices de certaines "forces" et "institutions" qu'il s'est gardé de nommer.

"Ce qui se passe, c'est qu'il existe des forces et des institutions qui sont en guerre contre le Sénégal, contre le nouveau régime qui a clairement affirmé sa volonté de rompre avec certaines pratiques antérieures", a-t-il déclaré. Il s'exprimait lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen des projets de loi relatifs au crédit-bail et à l'affacturage. Selon Guy Marius Sagna, "il n'y a pas aujourd'hui une plus grande vulnérabilité au sein du ministère [des Finances] qu'au cours des deux dernières années".

Il considère que les difficultés rencontrées par certaines structures de l'administration sénégalaise traduisent l'existence de "forces et d'institutions" opposées aux orientations du nouveau pouvoir. Le parlementaire a également mis en cause le Fonds monétaire international (FMI), qu'il accuse de porter "une part de responsabilité" dans la situation actuelle, référence au déficit budgétaire auquel le pays se trouve confronté.

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Il a soutenu "des Sénégalais eux-mêmes participent à cette guerre contre leur propre pays", en collaboration avec "des institutions étrangères", afin d'empêcher, selon lui, "l'expérience souverainiste sénégalaise de réussi". "Oui, l'élection n'est pas une condition suffisante pour sortir un pays de la pauvreté, mais elle reste une condition nécessaire", a-t-il ajouté.

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