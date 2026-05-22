Sénégal: Lancement officiel de la dynamique pour une transition agroécologique locale

Kaolack — La Dynamique pour une transition agroécologique locale (DyATEL), un cadre multi-acteurs de concertation, de coordination et de promotion de la transition agroécologique au niveau territorial, a été lancée jeudi dans le département de Kaolack (centre) au cours d'une assemblée générale tenue au siège du Conseil départemental, a constaté l'APS.

Depuis plusieurs années, l'agroécologie s'impose progressivement comme une réponse pertinente aux défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la résilience climatique, à la restauration des ressources naturelles et à la durabilité des systèmes de production au Sénégal, précise-t-on dans les termes de référence de ladite assemblée générale.

La Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES), mise en place en mai 2019, constitue un cadre multi-acteurs regroupant des organisations paysannes, des organisations non gouvernementales (ONG), des structures étatiques, des collectivités territoriales, des institutions de recherche, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur privé engagés dans la promotion de la transition agroécologique.

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Cette structure va oeuvrer notamment à travers le plaidoyer pour des politiques publiques favorables à l'agroécologie, le dialogue politique entre les acteurs, la capitalisation et le partage d'expériences, l'accompagnement des territoires engagés dans la transition agroécologique et la promotion de systèmes alimentaires durables et résilients.

Pour Sidy Bâ, coordonnateur de la DyATES dans la région de Kaolack, cette initiative va être élargie au niveau des départements de Guinguinéo et de Nioro du Rip pour promouvoir une agriculture "moins chimique, plus agroécologique". Après le lancement de cette dynamique, les acteurs vont élaborer un document stratégique, qui va être une déclinaison de celui de la DyTAES au niveau local, a précisé M. Bâ, par ailleurs secrétaire général du Cadre de concertation des producteurs agricoles (CCPA).

D'après lui, l'agroécologie peut permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. "Nous pensons que l'alternative la plus crédible et la plus saine, c'est la promotion de l'agroécologie. Il faut que les générations actuelles et futures bénéficient d'une agriculture saine et durable, avec des produits sains", a insisté le coordonnateur de la DyTAES dans la région de Kaolack.

"Le ministère a pris beaucoup d'initiatives qui, d'année en année, vont être démultipliées pour avoir sur l'ensemble du pays des produits issus d'une agriculture écologique. Et nous allons soutenir les producteurs en subventionnant notamment les engrais organiques pour préserver nos sols et notre environnement", a indiqué Moussa Ndiaye de la direction régionale du développement rural (DRDR) de Kaolack.