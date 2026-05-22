Dakar — L'African Risk Capacity (ARC), une agence spécialisée de l'Union africaine, et la Fondation TrustAfrica ont annoncé avoir signé un protocole d'accord (MoU) établissant un partenariat stratégique pour "promouvoir une gestion des risques de catastrophe (GRC) et des actions climatiques sensibles au genre, ainsi que l'inclusion sociale à l'échelle africaine".

Le protocole, signé mercredi, vise à "renforcer la résilience des communautés vulnérables, en particulier des femmes, des jeunes et des petits exploitants agricoles, face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles". Selon un communiqué transmis à l'APS, le document fixe "un cadre de coopération pour consolider et préciser les modalités de collaboration en matière de genre et de protection sociale/inclusion, ainsi qu'en matière de gestion et de financement des risques de catastrophe sensibles au genre".

A travers ce protocole, les deux parties ambitionnent de "placer les femmes et les communautés marginalisées au coeur des efforts d'adaptation au climat et de financement de la gestion des risques". Elles ont convenu de mener des campagnes de plaidoyer et de communication pour "amplifier le mandat de l'ARC et promouvoir un financement des risques climatiques sensible au genre". ARC et TrustAfrica comptent ainsi mobiliser et engager "la société civile aux niveaux national et communautaire, y compris les organisations de paysans, les groupes de femmes, les réseaux de jeunes et les représentants des communautés locales".

Il est également prévu des "actions de sensibilisation" au niveau communautaire, auprès des leaders traditionnels, religieux et locaux pour "soutenir la mise en oeuvre des plans d'action genre". A cela s'ajoutent la collaboration technique sur l'analyse de genre, la production de notes politiques, la recherche conjointe et les études d'impact sur l'adaptation climatique et le financement de la gestion des risques.

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Le protocole mise également sur le renforcement des capacités des parties prenantes aux niveaux communautaire, national et régional pour intégrer la dimension genre dans les politiques de GRC et climatiques ; l'organisation de forums de haut niveau et de concertations multipartites pour impulser des changements de politiques et de pratiques.

Pour mettre en œuvre cette collaboration, ARC et TrustAfrica comptent sur les cadres internationaux et continentaux notamment le Programme de travail de Lima sur le genre ; le Plan d'action pour le genre de Belém adopté lors de la COP30 ; la domestication des engagements liés au genre dans les Contributions déterminées au niveau national (CDN/NDC).

Le communiqué rappelle que l'ARC met actuellement en œuvre la deuxième phase de sa stratégie genre, marquée par une orientation stratégique vers le leadership des femmes dans la GRC et le changement climatique, un renforcement des partenariats et du réseautage, l'élaboration de politiques genre et GRC dans les États membres.

Elle comporte également une collaboration accrue avec les parties prenantes (y compris le secteur privé) dans les États membres, ainsi que des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation pour un environnement GRC et climatique transformateur en matière de genre, un engagement au niveau communautaire et un renforcement de la collaboration avec les organisations de la société civile.

TrustAfrica, une Fondation panafricaine créée pour renforcer l'agenda africain dans la résolution des défis les plus pressants du continent, vise un développement économique inclusif et équitable, avec des initiatives soutenant l'agriculture à petite échelle -- en particulier les femmes agricultrices -- ainsi que la transparence, la redevabilité et l'équité dans la gouvernance des ressources naturelles et la mobilisation des ressources domestiques.

Agence spécialisée de l'Union africaine, l'African Risk Capacity a été créée pour aider les pays membres à améliorer leurs capacités de planification, de préparation et de réponse aux événements climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, protégeant ainsi la sécurité alimentaire des populations vulnérables. L'ARC défend les principes d'égalité des sexes dans l'ensemble de ses activités et intègre systématiquement une perspective de genre dans ses opérations et politiques.