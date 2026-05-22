Sénégal: Ligue 2 - Accroché par le Ndiambour, Diambars rate l'occasion de reprendre le fauteuil de leader

Dakar — L'équipe des Diambars de Saly a raté l'occasion de reprendre le fauteuil de leader de la Ligue 2, en concédant le nul (1-1) devant le Ndiambour, jeudi en match d'ouverture de la 29e journée.

Les académiciens de Saly avaient besoin d'une victoire pour faire un grand pas dans la course pour la montée en recevant les lougatois qui cherchent le maintien.

Battu la journée précédente, Diambars, après avoir mené au score en première mi-temps, s'est fait rattraper dans les dix dernières minutes. Avec ce résultat nul, Diambars reste deuxième avec égalité avec le leader Essamaye FC. Mais il est devancé au goal-average.

Victorieux (1-0) du Port, le Dakar université club (DUC) s'est emparé de la quatrième place avec 43 points. À un point du trio en tête, le DUC est en embuscade pour la montée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L' équipe d'Oslo a enfoncé (1-0)Thiès déjà reléguée en National 1.

La 29ᵉ journée se poursuit vendredi avec le choc entre le leader Essamaye FC (44 points) et le troisième l'AS Douanes (43 points). Le vainqueur de ce duel va prendre une sérieuse option pour la montée en Ligue 1.

-- Voici les résultats déjà enregistrés pour la 29ᵉ journée de Ligue 1 :

- Diambars - Ndiambour : 1-1

- DUC-Port : 1-0

- Thiès FC- Oslo : 0-1

- Kaffrine-Bambey : 1-1

- Guelewars - NGB :1-1

- La suite du programme de la 29e journée de Ligue 1 :

Vendredi : Essamaye FC- AS Douanes ; AS Saloum-Diamono de Fatick ; Amitie FC-Teranga SC