Sénégal: La Sodav annonce le paiement de plus de 174 millions de FCFA aux ayants droits

Dakar — La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) a annoncé le paiement, dès vendredi, des répartitions des ayants droits d'un montant global de 174.216.016 millions de francs Cfa concernant les droits lyriques, étrangers et audiovisuels, a appris, jeudi, l'APS.

Dans un communiqué de presse transmis à la rédaction, la société précise que ce montant concerne les droits lyriques équivalents aux droits musicaux du 1ᵉʳ semestre 2025 pour une valeur de 112.018.044 millions de FCFA, les droits étrangers de janvier 2025 pour un total de 10.777.730 millions de francs CFA.

La Sodav indique aussi que ce montant concerne les droits audiovisuels pour la partie droits d'auteurs de l'année 2023 pour une valeur totale de 51.420.242 FCFA.