Afrique: Visite d'adieu de l'ambassadeur mauritanien - Kaïs Saïed insiste sur les liens fraternels entre les deux pays

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Ali Ould Sidi Ali, venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a mis en avant la solidité des relations fraternelles et privilégiées liant la Tunisie à la Mauritanie, passant en revue les principales étapes historiques ayant contribué à la consolidation des liens entre les deux peuples frères.

Lors de cette réunion, le président Saïed a appelé à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays et à en diversifier les perspectives dans les différents domaines afin de faire face aux défis communs résultant des mutations profondes et accélérées que connaît le monde.

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