Sénégal: La 'vie extraordinaire' du défunt journaliste et agent de joueurs Pape Diouf revisitée par ses amis

Dakar — Plusieurs personnes ont revisité jeudi à Dakar la "vie extraordinaire" du défunt journaliste et agent de joueurs sénégalais Pape Diouf, décédé en mars 2020 à Dakar, à l'occasion de la présentation d'un ouvrage du Camerounais Ferdinand Nana Payong qui lui est consacré.

Le livres est intitulé "Pape Diouf une parole d'or". Les intervenants sont revenus sur les différentes facettes de la vie du journaliste sportif devenu agent de joueurs, le premier, et depuis seul président noir d'un club professionnel de l'Hexagone.

Prenant la parole lors de la présentation de l'ouvrage consacré à son défunt ami, le journaliste sportif Mamadou Koumé a assuré que ce "livre est un passeur de mémoires", qui raconte "l'homme de conviction, bâtisseur et fidèle", en allusion à Pape Diouf.

"Pape Diouf est un pan entre les deux continents (Afrique et Europe). Pape est un africain citoyen du monde", a notamment dit M. Koumé, président d'honneur de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS).

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Pour lui, Pape Diouf a marqué le football français par sa "droiture", sa "carrure", entre autres.

"Nous devons célébrer Pape Diouf. Il a mené plusieurs vies. Il a excellé partout", a estimé Mamadou Koumé.

Pour Maitre Serge Pautot, avocat au barreau de Marseille et ami du défunt Pape Diouf, l'ouvrage de Ferdinand Nana Payong "fait revivre, pour l'éternité, l'extraordinaire destin" de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, "une vie bien remplie consacrée à l'homme et au sport", a-t-il dit.

Selon Me Pautot, à travers l'histoire d'un homme, l'auteur Ferdinand Nana Payong fait "revivre l'histoire d'un nouvel homme, celui qui réconcilie nos deux continents et puis encore, nous apporte les ressorts de la réussite d'un homme, devenu, dans tous les sens du terme, un +grand homme+".

"Ton ouvrage est un témoignage vivant et vibrant. Beaucoup plus qu'une biographie, c'est la mise en scène d'un homme, africain, devenu l'un des grands hommes du continent par son influence dans le monde du sport, dans lequel il a gravi tous les échelons, de journaliste sportif, d'agent de joueurs, à président d'un des plus grands clubs de foot européen", a expliqué Me Pautot, avocat réputé en droit du sport.

Il a indiqué que cette "ascension, vertigineuse" de Pape Diouf est la marque des "grands hommes", le "ressort des grands hommes".

L'auteur Ferdinand Nana Payong est pour sa part revenu sur les péripéties de sa rencontre avec l'ancien président de l'Olympique de Marseille, en mettant en exergue ses qualités de "loyauté", d"'humilité", d"'humanisme", de "sagesse".