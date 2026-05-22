Afrique: INTERSTELLAR - Les pépites célébrées

L'équipe Interstellar de la Dakar American University of Science and Technology vainqueur au hackathon spatial international ActInSpace 2026, a été célébrée à l'occasion de la deuxième édition du Sénégal Space Week. Les étudiants sénégalais ont remporté le premier prix mondial devant 26 nations, faisant du Sénégal le premier pays africain à s'imposer dans cette compétition dédiée aux technologies spatiales.

Le projet développé par Interstellar propose une solution innovante permettant de traiter rapidement les données satellitaires afin de produire des alertes et informations critiques exploitables sur Terre. Pour Moïse Varore, cette innovation vise à rendre les données spatiales plus utiles et accessibles pour répondre à des besoins concrets.