Tunisie/Portugal - Signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération médiatique

Tunis — L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a signé, jeudi, un mémorandum d'entente portant sur la coopération et l'échange d'informations avec l'agence de presse portugaise « Lusa ».

L'objectif étant de renforcer la coopération médiatique et de développer l'échange de contenus journalistiques entre les deux institutions.

L'accord a été signé par le président-directeur général de la TAP, Najeh Missaoui, et le président exécutif et directeur général de l'agence portugaise, Joaquim de Jesus Pedro Carreira.

La signature s'est déroulée, lors d'une réunion conjointe tenue par visioconférence, en présence de plusieurs cadres de la TAP, de l'ambassadeur de Tunisie à Lisbonne, Noufel Hdia, ainsi que de responsables de l'agence portugaise.

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Le mémorandum vise à instaurer un cadre de coopération professionnelle entre les deux agences de presse à travers l'échange de dépêches et de contenus médiatiques, contribuant ainsi à enrichir leur couverture internationale respective.

L'accord entend également renforcer la coopération dans les domaines des reportages journalistiques, de l'échange de photos et du partage d'informations techniques.

Il prévoit aussi l'échange d'informations en langue anglaise, dans le respect des lignes éditoriales de chaque partie et des droits de propriété intellectuelle afin de consolider le partenariat médiatique entre les deux institutions.

La réunion a permis d'échanger autour des perspectives de coopération entre les deux agences, notamment en matière de partage de contenus journalistiques et d'échanges de délégations médiatiques.

À cette occasion, le PDG de la TAP, Najeh Missaoui, a affirmé que ce partenariat avec « Lusa » reflète la qualité des relations bilatérales unissant la Tunisie et le Portugal. Il a également salué le rôle de l'ambassade de Tunisie au Portugal dans la concrétisation de ce mémorandum, dans le cadre de la diversification des domaines de coopération et d'échange entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, mis en avant les avancées réalisées par l'agence portugaise en matière de diversification des contenus écrits, photographiques et audiovisuels, ainsi que son évolution notable dans le domaine de la numérisation.

De son côté, le président de l'agence portugaise a réaffirmé l'intérêt de « Lusa » pour le développement des mécanismes d'échange d'informations et de coopération avec la TAP, saluant la crédibilité dont jouit l'agence tunisienne aux niveaux régional et international, ainsi que le professionnalisme de ses journalistes.

Le mémorandum d'entente entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée d'un an, renouvelable automatiquement.