Burkina Faso: Région de Bankui - Le Premier ministre en séjour de travail à Dédougou

21 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé, le jeudi 21 mai 2026 à Dédougou, dans la région de Bankui, pour un séjour de travail.

À son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli par les autorités administratives, les responsables des services déconcentrés ainsi que les forces vives de la localité. Il leur a exprimé sa satisfaction d'être au contact des vaillantes populations de la région. Au cours de son séjour, le Premier ministre procédera, ce vendredi 22 mai 2026, à l'inauguration officielle de deux unités industrielles destinées à la transformation des productions agricoles locales dans la ville de Dédougou. En accordant son patronage à ces deux cérémonies, le chef du gouvernement traduit la volonté des autorités de promouvoir l'investissement privé national, de renforcer la transformation locale des produits agricoles et d'accroître la valeur ajoutée au profit de l'économie nationale.

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