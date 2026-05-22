Burkina Faso: Trafic d'engrais - Deux individus interpelés à Pô

21 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens, la Police nationale a mis un terme aux activités illicites d'une contrebande de deux individus qui s'adonnaient au trafic et à la vente d'engrais de marque Yara, opérant dans la zone frontalière du pays, précisément Dakola, Pô et Kombissiri.

En effet, dans le cadre l'opération « Wibga 2 » les éléments du Commissariat central de police de la ville de Pô ont intercepté un véhicule particulier transportant des sacs d'engrais de marque Yara en provenance d'un pays voisin. Les investigations menées ont permis de remonter jusqu'à un magasin situé hors lotissement, au secteur 6 de Pô, servant de lieu de stockage pour la marchandise frauduleuse.

La fouille des lieux a conduit à la saisie de 210 sacs d'engrais, soit 10,5 tonnes, pour une valeur estimée à près de 5 670 000 F CFA. Les deux individus interpelés utilisaient un mode opératoire bien organisé. Ils s'approvisionnaient dans un pays voisin avant d'acheminer clandestinement les produits sur le territoire burkinabè. Les engrais étaient ensuite redistribués à des commerçants installés notamment à Pô, Nobéré et Kombissiri.

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